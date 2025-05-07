消費者物価、４月0.22％下落

タイ消費者物価、４月0.22％下落13カ月ぶりマイナス、利下げ余地PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ食品・飲料不動産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道マクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（４月）台湾経済マクロ経済NEW４月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品などけん引韓国経済マクロ経済統計NEW消費者物価、４月0.22％下落 13カ月ぶりマイナス、利下げ余地タイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道不動産政策・法律・規制NEW【月次リポート】タイ（４月）タイ経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般証券陸運観光環境政策・法律・規制NEW４月物価が前月比プラス、２カ月ぶりベトナム経済マクロ経済NEW貿易統計海洋経済の生産額、１～３月は5.7％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運観光NEW長安汽車の４月販売、３カ月ぶりマイナス中国重慶車両貿易統計自動車NEW財新サービス業ＰＭＩ、７カ月ぶり低水準中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス政策・法律・規制NEW広州交易会閉幕、バイヤー数は過去最多記録中国広東経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般卸売りイベント小売りNEW上汽の４月販売4.6％増、４カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW長城汽車の４月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両貿易統計自動車NEWタイの最新ニュースタイ人名義で住宅開発、中国系４社摘発タイ建設不動産社会一般政策・法律・規制格付け下げ、首相「信頼失われていない」タイ経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交テイクオフ：なんでもモノがそろう環…タイ社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港労働節連休、本土客は92万人PICK UP観光統計観光小売り外食・飲食NEWミャンマー米ＲＦＡ、ミャンマー語放送など休止PICK UP媒体メディア政治一般政策・法律・規制外交NEW中国労働節の国内旅行者６％増PICK UP観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ