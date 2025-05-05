日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月05日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月05日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月02日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月01日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米マイクロソフト18％増益、メタも成長継続米国ＩＴ決算ＩＴ一般メディア【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般各国・地域のトップ記事台湾最後の１機停止、原発ゼロにPICK UP公益石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制NEWタイニチレイロジ、物流網を拡大PICK UP運輸電力・ガス・水道設備投資建設・プラント倉庫陸運環境NEWベトナム新車市場、ＳＵＶ販売好調PICK UP車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ