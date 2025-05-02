日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月01日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月01日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月30日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年4月29日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月28日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースワンマン脱却で成長加速、セブンの次期社長日本商業食品・飲料小売り【マーケット情報】商品市況（2025年05月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW孫氏が米国ＡＩ投資強調、「過去最大規模」米国ＩＴＩＴ一般インフラ設備投資イベント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港地場系飲食店が閉店ラッシュPICK UPサービス食品・飲料外食・飲食NEW台湾１ＱのＧＤＰ成長率5.37％PICK UP経済マクロ経済統計NEW韓国４月の輸出3.7％増加PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ