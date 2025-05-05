日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月02日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月02日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年05月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年05月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年05月01日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月30日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースバーボンの都、関税に翻弄＝米ケンタッキー州米国食品貿易食品・飲料政策・法律・規制〔アジア人事〕サカタのタネ日本経済マクロ経済農林・水産NEWＧＭ、米関税費用最大７千億円超 業績予想米国車両自動車NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー中国の影響力拡大に懸念、政治アナリストPICK UP政治政治一般軍事外交NEW台湾４月新車販売は11.2％減PICK UP車両マクロ経済貿易統計自動車政策・法律・規制NEWベトナム半導体シリコン材を越で生産日系企業進出PICK UP化学化学一般精密機器設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ