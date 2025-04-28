１～４月国債発行26.7％増、慎重姿勢が転換

ベトナム１～４月国債発行26.7％増、慎重姿勢が転換経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム米国マクロ経済貿易財政インフラＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、１～３月は4.3％成長中国重慶経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW青島のＧＤＰ、１～３月は5.9％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW一行ニュース（25～27日付）中国経済マクロ経済NEW25年成長率予測を2.91％に下方修正、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計NEWベトナムの最新ニュースベトテル、国内初100ＭＷ超データセンターベトナムＩＴ通信インフラニソン製油、事業安定に本腰 フル稼働継続、原油調達先も拡大ベトナム資源石油・石炭・ガスベトナム戦争終結50年：写真家中村梧郎さんベトナム社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ