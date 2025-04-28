24年の対中貿易、16％増の82.3億ドル

ラオス24年の対中貿易、16％増の82.3億ドル経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグ中国ラオスマクロ経済統計貿易貿易統計青島のＧＤＰ、１～３月は5.9％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEWマツダの中国販売、１～３月は31％減中国車両貿易統計自動車NEW吉林のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW大手企業景況感、２Ｑも悪化が改善上回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW25年成長率予測を2.91％に下方修正、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計NEWラオスの最新ニュースＦＡＴＦ、ラオスを監視強化対象リスト追加ラオス金融金融一般政策・法律・規制ラオス航空、中国製の小型旅客機を導入ラオス運輸機械空運カンボジアとの国境画定、進捗を確認ラオス政治政治一般外交各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ