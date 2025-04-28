保守連合、国防費は所得税減税撤回し確保

オーストラリア保守連合、国防費は所得税減税撤回し確保経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済財政政策・法律・規制選挙軍事ＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、１～３月は4.3％成長中国重慶経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、１～３月は5.5％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW青島のＧＤＰ、１～３月は5.9％成長中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW東莞市のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW一行ニュース（25～27日付）中国経済マクロ経済NEW25年成長率予測を2.91％に下方修正、台経院台湾経済マクロ経済貿易統計NEWオーストラリアの最新ニュース〔政治スポットライト〕与野党党首が舌戦、緑の党との連携は否定オーストラリア政治政治一般政策・法律・規制選挙ウッドサイドの米ＬＮＧ、関税の影響回避かオーストラリア資源貿易石油・石炭・ガスNEWＩＭＦ、豪成長率を下方修正 1.6％に、貿易戦争の余波オーストラリア経済マクロ経済貿易統計証券政策・法律・規制財政各国・地域のトップ記事香港「杭州六小竜」を香港誘致へPICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般空運政策・法律・規制NEWミャンマーミャンマー死者3769人、地震１カ月PICK UP社会統計社会一般事件災害NEW中国工業企業利益がプラス転換PICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ