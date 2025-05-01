〔政治スポットライト〕米関税、豪選挙後に交渉の可能性も

オーストラリア〔政治スポットライト〕米関税、豪選挙後に交渉の可能性も経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア米国マクロ経済貿易政策・法律・規制外交関連トピックス・特集・連載トランプ関税で揺れるアジアトランプ関税で揺れるアジアＩＭＦ、相互関税はスリランカに重大な影響スリランカ経済貿易NEW〔政治スポットライト〕米関税、豪選挙後に交渉の可能性もオーストラリア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEW中国「デフレ輸出」深刻化か 関税引き上げで、内需拡大焦点に中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制米相互関税、台湾は15～20％と予想＝中経院台湾経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制米との関税交渉、首相「回答待ち」タイ経済マクロ経済貿易政治一般外交米関税は農産品輸出に商機、貿易政策局タイ農水貿易農林・水産オーストラリアの最新ニュース豪建設ロバーツ、買収受け住宅分野に進出オーストラリア建設不動産建設・プラント関税波及で海運混乱、世界の流通が１割減かオーストラリア運輸貿易海運NEW豪財相、信用格付「トリプルＡ」維持に自信オーストラリア経済政策・法律・規制選挙財政NEW各国・地域のトップ記事オーストラリア豪１ＱのＣＰＩ、0.9％上昇経済マクロ経済食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道保険小売り外食・飲食NEWインドＩＰＯ件数、１～３月前年割れ金融統計金融一般証券NEWミャンマー国連機関、農業部門への地震の影響を報告PICK UP農水農林・水産災害各国・地域のトップ記事一覧へ