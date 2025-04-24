日本【マーケット情報】商品市況（2025年04月23日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月23日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月23日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月22日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月22日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月21日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースＰＦＡＳと肺疾患関連か、工場従業員日本電機電機保健医療環境【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月21日時点）日本金融マクロ経済金融一般〔アジア人事〕小林製薬日本経済マクロ経済医薬品各国・地域のトップ記事香港東九龍の新交通、９駅設置へPICK UP運輸インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW台湾商業３業種、３月も増収維持PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国ＬＧがＥＶ事業の見直しへPICK UP車両自動車化学一般車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ