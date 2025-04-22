日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月21日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月21日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース世界ワイン生産、63年ぶり低調アジア食品食品・飲料農林・水産環境NEW鉱物協定24日署名か、米がウクライナと米国資源鉱業政治一般政策・法律・規制軍事外交【日本の税務】海外での医療費及び私傷病による休職中の補償について日本経済マクロ経済雇用・労務財政NEW各国・地域のトップ記事中国トランプ関税を価格転嫁でPICK UP経済マクロ経済貿易その他製造卸売り社会一般政策・法律・規制NEW香港香港有力経済団体が訪米延期PICK UP経済マクロ経済貿易海運空運政治一般政策・法律・規制NEW台湾「脱中国・米重視」に傾斜かPICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ