浙江省のＧＤＰ、１～３月は6.0％成長

中国浙江浙江省のＧＤＰ、１～３月は6.0％成長経済NEW国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＧＤＰ浙江省のＧＤＰ、１～３月は6.0％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW江西省のＧＤＰ、１～３月は5.7％成長中国江西経済マクロ経済統計NEW河南のＧＤＰ、１～３月は5.9％成長中国河南経済マクロ経済統計NEW相互関税、越ＧＤＰ3.2％下押し＝みずほベトナム経済マクロ経済貿易自動車電機繊維鉄鋼・金属金融一般政策・法律・規制NEW湖北省のＧＤＰ、１～３月は6.3％成長中国湖北経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国遼寧経済マクロ経済貿易統計貿易統計深セン前海蛇口エリア、10年で貿易額7.6倍中国広東経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制NEW浙江省のＧＤＰ、１～３月は6.0％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW３月の空港旅客481万人、前年同月比１割増香港運輸貿易統計空運NEW首都港湾、１～３月は３割増収カンボジア運輸統計海運NEW25年輸出額は5.2％増、投資貿産省が見通しマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWＮＺの１ＱＣＰＩ2.5％上昇、目標圏内で推移ニュージーランド経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュースＢＹＤがチェコとスロバキア進出、東欧開拓中国深セン車両自動車NEW人民銀がＬＰＲ据え置き、６カ月連続中国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW米で中国の法人向けＥＣ人気、関税受け直販中国商業貿易ＩＴ一般卸売り政策・法律・規制小売りNEW各国・地域のトップ記事中国トランプ関税を価格転嫁でPICK UP経済マクロ経済貿易その他製造卸売り社会一般政策・法律・規制NEW香港香港有力経済団体が訪米延期PICK UP経済マクロ経済貿易海運空運政治一般政策・法律・規制NEW台湾「脱中国・米重視」に傾斜かPICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ