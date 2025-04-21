日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月18日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月18日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月18日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月17日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月17日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月16日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月16日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース日産取締役、ルノー不在に＝影響力低下も日本車両自動車NEW日鉄買収は関税交渉対象外、「別々のもの」米国鉄鋼鉄鋼・金属政策・法律・規制NEW無線給電団体にトヨタ加盟、業界の足並みそろう日本車両自動車電力・ガス・水道車部品各国・地域のトップ記事中国世界初のロボットマラソンPICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造精密機器機械社会一般イベント政策・法律・規制NEW台湾日系不動産、広域展開へ着々建設不動産建設・プラント倉庫観光小売りNEW韓国大統領制見直す「改憲必要」PICK UP政治政治一般NEW各国・地域のトップ記事一覧へ