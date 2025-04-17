３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に

中国３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準にPICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品精密機器機械ガラス・セメントその他製造ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食その他サービス観光娯楽マクロ経済統計貿易政策・法律・規制インフラ設備投資自動車統計設備稼働率、１～３月は74.1％＝自動車好調中国経済マクロ経済統計NEW【地方羅針盤】安徽省合肥市中国安徽経済マクロ経済統計NEW３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW１ＱのＧＤＰ成長率5.4％ 政策効果広がる、駆け込み輸出も中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW上場企業の取締役報酬、中信金が最多台湾金融統計金融一般雇用・労務NEW３月の自動車産業、生産・販売が増加韓国車両貿易統計自動車NEW失業率３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWマカオ大、25年ＧＤＰ成長予測を下方修正マカオ経済マクロ経済統計財政２月の失業率3.1％、２カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務３月就業者19.3万人増、建設・製造減少続く韓国経済マクロ経済統計雇用・労務２月失業率3.8％、３カ月ぶり下落フィリピン経済統計雇用・労務２ＱのＧＤＰ成長率2.5％、香港大予測香港経済マクロ経済統計貿易統計李首相、輸出企業に「多様な市場開拓を」中国経済貿易統計政策・法律・規制NEW３月のエネルギー生産、原炭は9.6％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道NEW１ＱのＧＤＰ成長率5.4％ 政策効果広がる、駆け込み輸出も中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW３月の小売売上高好調、鉱工業が高水準に中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港空港の貨物取扱量、24年も世界一香港運輸貿易統計インフラ空運NEW３月輸入物価指数、3.4％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニュース李首相、輸出企業に「多様な市場開拓を」中国経済貿易統計政策・法律・規制NEW車市場、２Ｑに新しい値下げの波か中国車両自動車ロボット活況、米関税で代替販路を＝広州交易会中国広東経済自動車電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事香港米国向け普通小包の集荷停止PICK UP運輸貿易海運空運政治一般政策・法律・規制NEW台湾罷免活動巡り６人を勾留PICK UP政治事件政治一般選挙NEW韓国窮地の電動キックボードPICK UPサービスその他サービス陸運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ