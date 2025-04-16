日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月15日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月15日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月14日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月11日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月11日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月10日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月10日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュースインテル、子会社株を6400億円で売却米国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW冷凍ギョーザ、海外で拡大＝味の素・中村社長日本食品食品・飲料化学一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月11日時点）日本金融マクロ経済金融一般各国・地域のトップ記事中国中小企業の景況感が大幅改善PICK UP経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造卸売りその他サービス不動産倉庫陸運海運空運観光政策・法律・規制小売りNEW香港中国政府高官「敵には銃を」PICK UP政治マクロ経済海運社会一般政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾とタッグ、米にＡＩ工場PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事一覧へ