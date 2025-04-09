日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月08日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年04月09日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月08日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月08日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年04月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース国際色豊かなグルメ堪能、百店展開＝万博日本サービス食品・飲料観光イベント外食・飲食サムスン１～３月期、売上高は過去最高韓国電機決算ＩＴ一般電子・コンピューター電機NEW米相互関税10％発動、自由貿易体制が転換点に米国経済貿易自動車電子・コンピューター鉄鋼・金属政策・法律・規制各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ