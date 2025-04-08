３月物価が前月比マイナス、１年ぶり

ベトナム３月物価が前月比マイナス、１年ぶり経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済ＣＰＩ消費者物価、３月0.84％上昇に鈍化タイ経済マクロ経済統計食品・飲料不動産建設・プラント陸運NEW３月物価が前月比マイナス、１年ぶりベトナム経済マクロ経済NEW下位所得層の物価、３月は1.1％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計物価上昇率、３月1.8％に鈍化 約５年ぶり低水準、利下げ後押しフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道政策・法律・規制小売り３月ＣＰＩ2.1％上昇、加工食品など上がる韓国経済マクロ経済統計【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第16幕＞移ろう季節オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ベトナムの最新ニュースビン元副首相を懲戒へ、党が違反認定ベトナム政治社会一般政治一般NEW８％成長目標維持、相互関税を好機に＝首相ベトナム経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW１～３月成長率6.93％、20年以降で最高ベトナム経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事中国清明節の旅行市場が活況観光マクロ経済統計陸運海運空運観光娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制外食・飲食NEW香港ハンセン指数が歴史的暴落PICK UP金融貿易金融一般証券NEW台湾台湾株式、９割がストップ安PICK UP金融マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ