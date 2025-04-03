日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月02日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月02日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年04月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年04月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年03月31日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年03月28日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年03月28日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース車関税は米大手も逆風、周辺国に生産拠点分散化米国車両貿易自動車政策・法律・規制ウクライナ伝統ワイン、戦禍逃れ製造継続欧州食品食品・飲料米国で最大10％値上げへ、伊フェラーリ米国車両自動車各国・地域のトップ記事中国車生産地の上位地域に変化PICK UP車両統計自動車その他製造NEW香港立法会が訪日視察の報告書PICK UP経済マクロ経済食品・飲料農林・水産観光社会一般政治一般政策・法律・規制NEW韓国３月の輸出3.1％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ