24年の港湾貨物輸送量、3.7％増に

中国24年の港湾貨物輸送量、3.7％増に運輸NEW国・地域中国業種運輸関連タグ中国倉庫陸運海運統計設備投資貿易統計24年の港湾貨物輸送量、3.7％増に中国運輸統計設備投資倉庫陸運海運NEW２月輸出額、２カ月連続プラスフィリピン経済貿易統計電子・コンピューター食品・飲料その他製造精密機器農林・水産NEW大連の１～２月経済統計、鉱工業は7.7％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計今年の輸出見通し引き下げ 貿易発展局、トランプ関税受け香港経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制和泰汽車は45万台予測、25年の新車販売台湾車両統計自動車政策・法律・規制車部品２月の景気指数、２カ月ぶり上昇台湾経済マクロ経済統計中国の最新ニュース海爾智家、24年は過去最高益＝売上高伸び中国山東電機決算電機NEWスト権なく労組機能せず、明治大の石井知章教授中国経済社会一般雇用・労務車部品NEWテイクオフ：広州の自宅付近で何やら…中国社会建設・プラント観光社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港パナマ運河の売却契約を延期PICK UP運輸海運政治一般政策・法律・規制NEW中国浙江ＡＩ人材の新卒採用を強化PICK UPＩＴマクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務NEW台湾電気料金、４月値上げ見送りPICK UP公益電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ