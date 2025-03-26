ＣＰＩ、電気代値上げで２％超上昇＝台経院

台湾ＣＰＩ、電気代値上げで２％超上昇＝台経院経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾電力・ガス・水道マクロ経済政策・法律・規制ＣＰＩ山東の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEWＣＰＩ、電気代値上げで２％超上昇＝台経院台湾経済マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は1.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計２月ＣＰＩは1.5％上昇、前月から伸び鈍化マレーシア経済マクロ経済統計２月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.6Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計台湾の最新ニュース台湾が「ダーティー15」入りか、政府は対応策台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制財政外交民間資本の公共建設投資、24年は1588億元台湾建設建設・プラント政策・法律・規制財政中銀の方針変更、住宅市場への融資抑制変えず台湾金融金融一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港月給中央値が２万HKドル超えPICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEWミャンマー来年度は経済成長３％目標、軍政トップPICK UP経済マクロ経済財政NEW中国ＢＹＤの24年12月期が好調PICK UP車両貿易統計決算自動車設備投資車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ