２月の物価上昇率0.9％

シンガポール２月の物価上昇率0.9％４年ぶり低水準、３月伸び加速かPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は1.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計NEW２月ＣＰＩは1.5％上昇、前月から伸び鈍化マレーシア経済マクロ経済統計２月のＣＰＩ上昇率1.4％、伸び幅0.6Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計中銀、政策金利を据え置き＝４会合連続台湾金融マクロ経済統計金融一般不動産インフレ率予測、0.3～1.3％に据え置きタイ経済マクロ経済統計食品・飲料政策・法律・規制自動車統計浙江の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増中国浙江経済マクロ経済統計NEW重慶の１～２月経済統計、鉱工業は2.2％増中国重慶経済マクロ経済統計NEW１～２月の財政収入1.6％減、税収減少響く中国経済マクロ経済統計財政NEW配達員の月収、35％が「５千ドル以下」香港サービスマクロ経済統計食品・飲料その他サービス陸運雇用・労務外食・飲食NEWサムスン電子、22年連続売り上げ１位韓国経済マクロ経済統計NEW２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計NEW貿易統計遼寧の１～２月経済統計、鉱工業は1.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW２月の国境貿易20％増、ミャンマー以外好調タイ経済マクロ経済貿易統計NEW２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計NEW２月の対米輸出約１割減、追加関税影響か中国経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造政策・法律・規制車部品２月の輸出額は14％増、８カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済貿易統計地場企業は米国投資を、輸出急増で＝貿産相マレーシア経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュース政府作業部会、熱波発生時の対策計画を公表シンガポール経済環境政策・法律・規制国防科学技術庁、米オラクルのクラウド導入シンガポールＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信軍事ビール大手ハイネケン、生成ＡＩ研究所開所シンガポールＩＴＩＴ一般食品・飲料雇用・労務各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ