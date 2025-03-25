浙江の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増

中国浙江浙江の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増経済NEW国・地域中国浙江業種経済関連タグ中国マクロ経済統計自動車統計浙江の１～２月経済統計、鉱工業は8.0％増中国浙江経済マクロ経済統計NEW重慶の１～２月経済統計、鉱工業は2.2％増中国重慶経済マクロ経済統計NEW１～２月の財政収入1.6％減、税収減少響く中国経済マクロ経済統計財政NEW配達員の月収、35％が「５千ドル以下」香港サービスマクロ経済統計食品・飲料その他サービス陸運雇用・労務外食・飲食NEWサムスン電子、22年連続売り上げ１位韓国経済マクロ経済統計NEW２月の物価上昇率0.9％ ４年ぶり低水準、３月伸び加速かシンガポール経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュース24年のコンテナ生産量、過去最多更新中国製造その他製造海運ナタ汽車、タイで「Ｘ」を現地生産中国浙江車両自動車NEW一行ニュース（24日付）中国経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事台湾電気料金改定３つのシナリオPICK UP公益電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制NEW韓国弾劾棄却で首相が職務復帰PICK UP政治政治一般軍事選挙外交NEWタイ日系、「全方位戦略」強化PICK UP車両自動車二輪車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ