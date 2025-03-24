創造産業、24年のＧＤＰ貢献度7.3％

フィリピン創造産業、24年のＧＤＰ貢献度7.3％経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンＩＴ一般娯楽マクロ経済統計文化・宗教ＧＤＰ香港は88位に低下、世界幸福度ランキング香港社会統計社会一般NEW家計・企業・政府の負債、6200兆ウォン超韓国経済マクロ経済統計NEW創造産業、24年のＧＤＰ貢献度7.3％フィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般娯楽文化・宗教NEW米相互関税、中国は他国より影響小さく中国経済マクロ経済貿易政策・法律・規制３月の景気楽観指数、２カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計金融一般保険25年デジタルＧＤＰ、7.3％増の21兆円へタイＩＴマクロ経済ＩＴ一般フィリピンの最新ニュースマニラ地下鉄の開業32年に遅れ、運輸相フィリピン運輸インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制米国防長官が訪日へ、戦後80年硫黄島で慰霊式フィリピン政治政治一般軍事外交NEW世界幸福度ランク、比は57位フィリピン社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事香港低空経済、実証実験が始動PICK UP運輸ＩＴ一般通信保健医療医薬品空運社会一般政策・法律・規制災害外食・飲食NEWミャンマー「多極世界で関係分散を」PICK UP政治マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道政治一般選挙外交NEW中国Ｆ１の経済効果70億元超えかPICK UP経済マクロ経済統計自動車その他サービス観光娯楽社会一般スポーツイベント外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ