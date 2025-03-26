中国【中国潮流】ショートドラマが急成長縦型・短尺動画が席巻、今年1.3兆円市場へ媒体NEW国・地域中国業種媒体関連タグ中国ＩＴ一般その他サービスメディア娯楽統計社会一般関連トピックス・特集・連載中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～【中国潮流】ショートドラマが急成長 縦型・短尺動画が席巻、今年1.3兆円市場へ中国媒体統計ＩＴ一般その他サービス娯楽メディア社会一般NEW【中国潮流】癒やしで広がるご当地ぬいぐるみ 海外人気ブランドをローカル化中国経済マクロ経済統計繊維その他製造その他サービス娯楽社会一般文化・宗教小売り【中国潮流】「虹彩写真」の人気じわり 「唯一無二」のアート性に需要、派生商品も中国サービスＩＴ一般保健医療その他サービス娯楽社会一般【中国潮流】「ペット同伴」のニーズ捕捉 ホテル・交通機関がサービス続々中国経済統計その他サービス陸運空運観光社会一般【中国潮流】結婚式にタピオカミルクティー 若者の酒との付き合い方に変化中国食品食品・飲料その他サービス娯楽社会一般外食・飲食【中国潮流】過熱する「谷子」ブーム 急増する小売店、川上から参入の動きも中国媒体統計その他サービス娯楽メディア小売り中国の最新ニュース大金重工、欧州企業から洋上風力設備受注中国遼寧製造その他製造電力・ガス・水道NEWロシア向け車輸出が減少、輸入抑制で中国車両貿易自動車政策・法律・規制NEW広東省、「１～12時間交通圏」形成へ中国広東運輸インフラ陸運海運空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港月給中央値が２万HKドル超えPICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEWミャンマー来年度は経済成長３％目標、軍政トップPICK UP経済マクロ経済財政NEW中国ＢＹＤの24年12月期が好調PICK UP車両貿易統計決算自動車設備投資車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ