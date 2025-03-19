成長率見通し1.5％、ＯＥＣＤが下方修正

韓国成長率見通し1.5％、ＯＥＣＤが下方修正経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計ＧＤＰ成長率見通し1.5％、ＯＥＣＤが下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW貿易戦争は豪に打撃、不確実性高まる＝財相オーストラリア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制財政NEWタイ格付据置き、見通しも安定＝日本研究所タイ経済マクロ経済金融一般財政１Ｑ経済成長率は7.1％、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易対外低利借款、２％増の18億米ドルカンボジア経済マクロ経済統計ガラス・セメント財政１月対外債務、６カ月連続で4200億ドル超インドネシア経済マクロ経済財政貿易統計２月の空港旅客450万人、前年同月比７％増香港運輸統計空運NEW12～２月の失業率3.2％、４期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計NEW２月の輸出横ばい、半導体は16カ月ぶり減韓国経済マクロ経済貿易統計NEW成長率見通し1.5％、ＯＥＣＤが下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW２月ＩＣＴ輸出1.2％増、パソコンなど好調韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW貿易開発公社、リーザル会長の続投発表マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW韓国の最新ニュース東京応化が仁川市に新検査棟 フォトレジスト用、高品質化へ韓国化学ＩＴ一般電子・コンピューター通信化学一般NEWレクサス、ＬＸシリーズのＨＶモデル発売韓国車両自動車NEW対米貿易黒字は一時的、企画財政相が強調韓国経済マクロ経済貿易政治一般外交各国・地域のトップ記事ミャンマー日本企業の求人800人超、男性の割合21％PICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国車販売店、目標達成が約半数PICK UP車両統計自動車その他サービス政策・法律・規制小売りNEW香港パナマ運河問題で圧力強まるPICK UP政治海運政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ