サイクロンで財政に12億＄の穴、赤字転落へ

オーストラリアサイクロンで財政に12億＄の穴、赤字転落へ経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアマクロ経済財政災害ＧＤＰタイ格付据置き、見通しも安定＝日本研究所タイ経済マクロ経済金融一般財政１Ｑ経済成長率は7.1％、ＵＯＢ銀予測ベトナム経済マクロ経済貿易対外低利借款、２％増の18億米ドルカンボジア経済マクロ経済統計ガラス・セメント財政１月対外債務、６カ月連続で4200億ドル超インドネシア経済マクロ経済財政本日のニュージーランド１行情報（17日付）ニュージーランド経済マクロ経済サイクロンで財政に12億＄の穴、赤字転落へオーストラリア経済マクロ経済財政災害オーストラリアの最新ニュース企業利益率、過去最大の下落 ガス価格などインフレ起因オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務財政リコー、紙利用の追跡でＣＯ２オフセット促進オーストラリア製造電機その他製造紙・パルプテイクオフ：クレジットカードに付帯…オーストラリア社会社会一般各国・地域のトップ記事中国小売売上高の伸びが拡大PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機医薬品鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道その他サービス不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制小売り外食・飲食香港北角で老舗がまた閉店へPICK UP商業食品・飲料社会一般小売り外食・飲食更新台湾科学園区の売上高が最高更新PICK UP経済マクロ経済統計決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信バイオ精密機器各国・地域のトップ記事一覧へ