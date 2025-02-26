中国【中国潮流】癒やしで広がるご当地ぬいぐるみ海外人気ブランドをローカル化経済国・地域中国業種経済関連タグ中国繊維その他製造小売りその他サービス娯楽マクロ経済統計社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～【中国潮流】癒やしで広がるご当地ぬいぐるみ 海外人気ブランドをローカル化中国経済マクロ経済統計繊維その他製造その他サービス娯楽社会一般文化・宗教小売り【中国潮流】「虹彩写真」の人気じわり 「唯一無二」のアート性に需要、派生商品も中国サービスＩＴ一般保健医療その他サービス娯楽社会一般【中国潮流】「ペット同伴」のニーズ捕捉 ホテル・交通機関がサービス続々中国経済統計その他サービス陸運空運観光社会一般【中国潮流】結婚式にタピオカミルクティー 若者の酒との付き合い方に変化中国食品食品・飲料その他サービス娯楽社会一般外食・飲食【中国潮流】過熱する「谷子」ブーム 急増する小売店、川上から参入の動きも中国媒体統計その他サービス娯楽メディア小売り【中国潮流】キャンピングカーの人気じわり 旅行スタイル多様化、価格低下も追い風中国車両自動車観光娯楽社会一般中国の最新ニュースネスレ、今後３年で中国投資を加速中国食品食品・飲料設備投資米、中国海運業者に入港手数料徴収を検討中国運輸その他製造海運政策・法律・規制ＮＥＶの廃車台数、今年は２千万台と予測中国車両マクロ経済自動車その他製造その他サービス政策・法律・規制車部品各国・地域のトップ記事シンガポール１月製造業生産高、９％上昇PICK UP製造統計その他製造NEWミャンマー24年のネット回線遮断は85件、世界最多PICK UPＩＴ統計ＩＴ一般通信社会一般中国ＴＶ出荷シェアが韓国超えPICK UP電機貿易統計ＩＴ一般電機その他製造各国・地域のトップ記事一覧へ