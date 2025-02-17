機械産業の25年生産額5.5％増へ、業界団体

中国機械産業の25年生産額5.5％増へ、業界団体製造NEW国・地域中国業種製造関連タグ中国自動車精密機器機械その他製造統計貿易自動車統計機械産業の25年生産額5.5％増へ、業界団体中国製造貿易統計自動車その他製造精密機器機械NEWＧＭ系工場が生産停止へ ＩＣＥＶ不振、押される合弁中国車両統計自動車小売りNEWサービス３業種売上高、４Ｑはそろって過去最高台湾経済マクロ経済統計決算NEW米追加関税に大手が警戒感 輸出コスト増で、現地生産も加速韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWビンＦ24年の販売2.9倍、25年も倍増目指すベトナム車両統計自動車NEW１月の自動車生産、前年比12.6％減9.3万台インドネシア車両貿易統計自動車NEW貿易統計外資の対中直接投資、24年は33年ぶり低水準中国経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資その他サービス政策・法律・規制NEW機械産業の25年生産額5.5％増へ、業界団体中国製造貿易統計自動車その他製造精密機器機械NEW米追加関税に大手が警戒感 輸出コスト増で、現地生産も加速韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW10～12月の経常黒字、５倍の114億リンギマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政NEW24年のＧＤＰ成長率は5.1％ 民間・公共とも投資増、輸出回復マレーシア経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW24年成長率を4.4％に上方修正 製造業など好調、今年は鈍化へシンガポール経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュースＴｉｋＴｏｋ米提供再開、禁止猶予延長か中国北京ＩＴＩＴ一般娯楽メディア政策・法律・規制NEW【ビジネス講座】中国企業の国外銀行口座 第1087回中国経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW有機ＥＬ出荷、24年の中国シェア５割迫る中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事香港詐欺防止を逆手に取った詐欺安全情報PICK UP社会ＩＴ一般通信社会一般事件政策・法律・規制NEWミャンマー労働者のタイ派遣停止か、不透明性リスクにPICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国ＧＭ系工場が生産停止へPICK UP車両統計自動車小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ