公営住宅の中古販売価格、25年も上昇傾向

シンガポール公営住宅の中古販売価格、25年も上昇傾向建設NEW国・地域シンガポール業種建設関連タグシンガポール不動産統計ＧＤＰ24年の物流総額、過去最高の360兆元超え中国運輸統計倉庫陸運海運空運政策・法律・規制NEW25年成長率1.6％、ＫＤＩが0.4Ｐ下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計NEW臨時国会が開幕、行政再編など９案を審議ベトナム政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制財政NEW公営住宅の中古販売価格、25年も上昇傾向シンガポール建設統計不動産NEWＧＤＰ１兆元が26都市、全国の４割占める中国経済マクロ経済統計経済成長促進に公的債務の上限緩和も、政府ベトナム政治マクロ経済政治一般財政シンガポールの最新ニュース24年新規登録、ＢＥＶが３割 比亜迪、トヨタに次ぎ２位浮上シンガポール車両統計自動車ＨＳＢＣ、ＥＶ充電施設運営大手の株式取得シンガポール金融自動車金融一般その他サービス環境NEW中国ボローニ、インテリアの体験型店舗開設シンガポール建設建設・プラント各国・地域のトップ記事中国25年の景況予測、改善傾向にPICK UP経済マクロ経済設備投資雇用・労務政策・法律・規制NEW香港大量欠航、主因は連絡不足PICK UP運輸空運政策・法律・規制NEW台湾航空２社売上高は高水準維持PICK UP運輸決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ