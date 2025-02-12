日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月11日時点）金融国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年02月12日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月11日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月10日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月07日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年02月07日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月06日時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース相互関税政策導入へ、トランプ氏「近く発表」米国経済貿易政策・法律・規制ドミノピザ、国内２割閉鎖へ日本サービス食品・飲料外食・飲食鉄鋼・アルミ25％関税、国指定せず米国鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール培養魚肉の市場テスト実施へ独自PICK UP食品食品・飲料バイオ更新中国ＳＣの規模が全国的に拡大へPICK UP商業統計設備投資その他サービス不動産建設・プラント小売り更新香港中央高官が深港協力区を視察PICK UP経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ