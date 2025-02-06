１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラス

タイ１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラス経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ食品・飲料マクロ経済統計ＣＰＩ１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料NEW１月物価、テトで3.63％上昇 ６カ月ぶり高水準、食品など高騰ベトナム経済マクロ経済統計小売りNEW生活費上昇率、0.4％に緩和 労働者世帯で２年ぶり低水準オーストラリア経済マクロ経済統計NEW東莞のＧＤＰ、24年は4.6％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計青島の24年ＧＤＰ、5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済貿易統計１月ＣＰＩ上昇率2.2％、ウォン安など影響韓国経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計ＲＣＥＰの恩恵、上海税関が全国最大中国上海経済貿易統計政策・法律・規制NEW24年12月の経常収支、123.7億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計金融一般観光NEW農食品の対米輸出増、通商政策に不安視も韓国食品貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW１月のＣＰＩ上昇率、10カ月連続のプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料NEW１月の生産者物価、２カ月連続でプラスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料化学一般鉄鋼・金属建設・プラントNEW24年の設備投資135億Ｓドル ６％増、電子とバイオ医療が好調シンガポール経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資NEWタイの最新ニュースフェデックス、チョンブリの物流施設を拡張タイ運輸倉庫陸運海運空運NEWＣＰ、焼却工程を経たトウモロコシ購入停止タイ農水食品・飲料農林・水産環境タイ乳製品輸出、12％増でＡＳＥＡＮ首位にタイ食品貿易食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事中国若者の「結婚離れ」止まらずPICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般政策・法律・規制小売りNEW香港「トランプ流」が香港に衝撃経済マクロ経済貿易海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾でDeepseekに関心高まるPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ