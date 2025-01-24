上海、物流コストの対ＧＤＰ比を12％以下に

中国上海上海、物流コストの対ＧＤＰ比を12％以下に運輸NEW国・地域中国上海業種運輸関連タグ中国倉庫陸運空運マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ上海、物流コストの対ＧＤＰ比を12％以下に中国上海運輸マクロ経済倉庫陸運空運政策・法律・規制NEWその他のニュース（６日付）台湾経済マクロ経済NEW今年の与信伸び目標は16％、国家銀ベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW１月物価、テトで3.63％上昇 ６カ月ぶり高水準、食品など高騰ベトナム経済マクロ経済統計小売りNEW社会格差縮小に税制改革を、世銀が提言マレーシア経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政NEW24年の設備投資135億Ｓドル ６％増、電子とバイオ医療が好調シンガポール経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資NEW中国の最新ニュースバスの中通客車、１月は６％増の907台中国山東車両統計決算自動車NEW上海、ビジネス環境改善に向けた新行動計画中国上海経済マクロ経済政策・法律・規制NEW若者の「結婚離れ」止まらず ブライダル市場は２年ぶり縮小中国経済マクロ経済統計その他サービス社会一般政策・法律・規制小売りNEW各国・地域のトップ記事中国若者の「結婚離れ」止まらずPICK UP経済マクロ経済統計その他サービス社会一般政策・法律・規制小売りNEW香港「トランプ流」が香港に衝撃経済マクロ経済貿易海運政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾でDeepseekに関心高まるPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ