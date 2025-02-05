日本【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月04日時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年02月05日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月04日時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況（2025年02月04日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年02月03日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年01月31日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年01月31日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米業界が関税懸念、物価上昇で消費者に負担も米国経済マクロ経済貿易自動車食品・飲料鉄鋼・金属石油・石炭・ガス雇用・労務政策・法律・規制小売り対外支援機関閉鎖か、トランプ氏がマスク氏に米国政治社会一般政策・法律・規制財政外交外国人労働者230万人、12.4％増で最多更新日本社会社会一般雇用・労務各国・地域のトップ記事香港ＨＫタクシー、アプリ終了へPICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEWミャンマー総司令官「選挙準備を」、日程は明言せずPICK UP政治政治一般選挙NEW中国工業利益が３年連続マイナスPICK UP経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般鉄鋼・金属石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ