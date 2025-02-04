消費者物価、１月2.9％上昇

フィリピン消費者物価、１月2.9％上昇伸び率横ばい、コメ価格下落PICK UP経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン食品・飲料農林・水産金融一般電力・ガス・水道マクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ東莞のＧＤＰ、24年は4.6％成長＝目標未達中国広東経済マクロ経済統計青島の24年ＧＤＰ、5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済貿易統計１月ＣＰＩ上昇率2.2％、ウォン安など影響韓国経済マクロ経済統計雇用・労務１月鉱工業生産0.6％増、テト休暇で鈍化ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制小売りＧＤＰ成長目標、８％に上方修正へベトナム経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制下位所得層の物価、１月2.4％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計フィリピンの最新ニュース電力資産公社、地熱発電用地の売却完了フィリピン公益電力・ガス・水道環境政策・法律・規制自治政府選、10月13日に延期で上下両院合意フィリピン政治文化・宗教政治一般政策・法律・規制軍事選挙外交テイクオフ：念願の訪日旅行を長らく…フィリピン社会社会一般各国・地域のトップ記事シンガポール24年の設備投資135億Ｓドル経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューターバイオ設備投資更新中国春節８連休の旅行市場堅調PICK UP観光統計その他サービス陸運海運空運観光娯楽社会一般文化・宗教小売り外食・飲食香港啓徳体育園、３月１日に開業PICK UP経済マクロ経済建設・プラント娯楽スポーツイベント各国・地域のトップ記事一覧へ