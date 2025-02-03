１月の物価上昇率0.76％

インドネシア１月の物価上昇率0.76％25年ぶり低水準、電気料金が主因経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＣＰＩ１月の物価上昇率0.76％ 25年ぶり低水準、電気料金が主因インドネシア経済マクロ経済統計台経院、25年成長率予測を3.42％に上方修正台湾経済マクロ経済統計賃金と物価の上昇率の差、09年以降で最大に韓国経済マクロ経済統計シドニーとメルボ、住宅価格下落に歯止めかオーストラリア建設マクロ経済不動産建設・プラント豪ＣＰＩ、４Ｑは2.4％上昇 コア下振れで利下げ観測高まるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般不動産【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第17回＞トランプ劇場開幕オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制インドネシアの最新ニュース通勤鉄道カレット駅、４月に隣接２駅と統合インドネシア運輸建設・プラント陸運300万戸の住宅供給、セメント供給過剰解消もインドネシア製造ガラス・セメント設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制首都空港の入管、中国人への金銭要求発覚インドネシア社会空運社会一般各国・地域のトップ記事シンガポール生産能力増強で需要に対応独自PICK UP製造保健医療その他製造更新香港24年のＧＤＰ成長率2.5％PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光政策・法律・規制小売り韓国１月の輸出10.3％減PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ