ＧＤＰ、24年5.6％増

フィリピンＧＤＰ、24年5.6％増高成長も勢い欠く、消費に陰りPICK UP経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン金融一般卸売り小売り外食・飲食マクロ経済貿易政策・法律・規制インフラＧＤＰ国内保険市場、24年は3.5億ドルに拡大カンボジア金融統計保険25年成長率、５％前後見通し 米政策などがリスク、内需は堅調マレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般ＧＤＰ、24年は5.6％増フィリピン経済マクロ経済統計ＧＤＰ、24年5.6％増 高成長も勢い欠く、消費に陰りフィリピン経済マクロ経済貿易インフラ金融一般卸売り政策・法律・規制小売り外食・飲食【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第17回＞トランプ劇場開幕オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制財相、外国投資で25年成長率３％超に自信タイ経済マクロ経済金融一般フィリピンの最新ニュース上院選、現政権の推薦候補優勢にフィリピン政治統計政治一般選挙比「中国人スパイ逮捕」、新たに５人フィリピン政治政治一般軍事外交輸出連盟、太陽光パネルの問題解決訴えフィリピン公益貿易その他製造電力・ガス・水道環境政策・法律・規制各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】新政権は内政・外交で安定的独自PICK UP政治政治一般NEW韓国25年のＥＶ補助金やや縮小PICK UP車両自動車環境政策・法律・規制車部品タイブランド化で持続可能な発展独自PICK UP農水農林・水産社会一般環境各国・地域のトップ記事一覧へ