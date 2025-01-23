南北高速鉄道「10年以内に完成」、首相

ベトナム南北高速鉄道「10年以内に完成」、首相運輸国・地域ベトナム業種運輸関連タグベトナム陸運マクロ経済政策・法律・規制インフラＧＤＰ河北のＧＤＰ、24年は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計湖南の24年ＧＤＰ、4.8％成長＝目標下回る中国湖南経済マクロ経済統計河南のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済貿易統計１Ｑ成長率、前年超える見込み＝財務副大臣タイ経済マクロ経済米の対タイ関税引上げは下半期＝カシコンタイ経済マクロ経済貿易金融一般南北高速鉄道「10年以内に完成」、首相ベトナム運輸マクロ経済インフラ陸運政策・法律・規制ベトナムの最新ニュース工業団地の投資方針承認、バクザン省ベトナム建設設備投資建設・プラント証券大手２社、24年10～12月に大幅減益ベトナム金融決算金融一般証券ラオス石油元売り、越中部経由で石油輸入へベトナム資源石油・石炭・ガスインフラ建設・プラント陸運各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ