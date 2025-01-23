１Ｑ成長率、前年超える見込み＝財務副大臣

タイ１Ｑ成長率、前年超える見込み＝財務副大臣経済国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済ＧＤＰ河北のＧＤＰ、24年は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計湖南の24年ＧＤＰ、4.8％成長＝目標下回る中国湖南経済マクロ経済統計河南のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済貿易統計１Ｑ成長率、前年超える見込み＝財務副大臣タイ経済マクロ経済米の対タイ関税引上げは下半期＝カシコンタイ経済マクロ経済貿易金融一般南北高速鉄道「10年以内に完成」、首相ベトナム運輸マクロ経済インフラ陸運政策・法律・規制タイの最新ニュースＤＰワールド、ランドブリッジに関心＝政府タイ運輸インフラ陸運海運港湾公団法を改正、複合施設開発許可へタイ運輸インフラ建設・プラント海運観光娯楽政策・法律・規制タイで８割がＡＩ使用、仕事での利用は２割タイＩＴ統計ＩＴ一般通信各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ