上海の12月ＣＰＩ、0.1％上昇

中国上海上海の12月ＣＰＩ、0.1％上昇経済国・地域中国上海業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ上海の12月ＣＰＩ、0.1％上昇中国上海経済マクロ経済統計河南のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済貿易統計河北のＧＤＰ、24年は5.4％成長中国河北経済マクロ経済貿易統計24年のインフレ率1.8％、２年連続低下マレーシア経済マクロ経済統計【つれづれルピア】2025年インドネシアルピアの見通しインドネシア金融マクロ経済金融一般ＮＺのＣＰＩ、2.2％上昇 ２期連続で目標圏内にニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般中国の最新ニュース米、中国に10％の追加関税を検討中国経済貿易電機政策・法律・規制河南のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済貿易統計更新大手スーパーチェーン、24年は過半が減収中国商業統計小売り各国・地域のトップ記事香港大湾区航空が128便欠航PICK UP運輸空運観光台湾25年度中央政府予算案が可決PICK UP政治マクロ経済政治一般政策・法律・規制韓国食品輸出額が最高の1.6兆円PICK UP食品マクロ経済貿易統計食品・飲料各国・地域のトップ記事一覧へ