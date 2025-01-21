雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る

中国雲南雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る経済国・地域中国雲南業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る中国雲南経済マクロ経済統計山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計ＮＺ世帯の光熱費、他地域10％下回るニュージーランド経済マクロ経済インフラ電力・ガス・水道24年のＧＤＰ成長率5.0％ 政府目標達成、４Ｑに加速中国経済マクロ経済貿易統計自動車電機その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制財政小売りＧＤＰ重慶市のＧＤＰ、24年は5.7％成長中国重慶経済マクロ経済統計政策・法律・規制貴州省のＧＤＰ、24年は5.3％成長中国貴州経済マクロ経済統計江西のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標達成中国江西経済マクロ経済統計雲南の24年ＧＤＰ、3.3％成長＝目標下回る中国雲南経済マクロ経済統計山東のＧＤＰ、24年は5.7％成長＝目標達成中国山東経済マクロ経済統計遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計中国の最新ニュース24年の都市別新車販売、成都が首位に中国車両統計自動車政策・法律・規制24年の対中投資27％減、２年連続マイナス中国経済マクロ経済統計設備投資テイクオフ：北京の自宅そばにある「…中国社会社会一般各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道更新香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ