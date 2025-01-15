24年対米輸出、23％増

ベトナム24年対米輸出、23％増電子36％増、輸入は中台韓が拡大PICK UP経済国・地域ベトナム業種経済関連タグ中国香港台湾韓国ベトナム日本米国繊維農林・水産精密機器機械電子・コンピューターマクロ経済統計貿易貿易統計寧波舟山港の貨物取扱量、16年連続世界一中国浙江運輸貿易統計陸運海運遼寧のＧＤＰ、24年は5.1％成長＝目標未達中国遼寧経済マクロ経済貿易統計24年造船世界シェア、中国は２年連続５割超中国製造貿易統計その他製造海運10～12月の失業率3.1％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務24年輸出額の対中国・香港比、31.7％に縮小台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械「楽観度」38四半期ぶり高水準 企業の景況感、「横ばい」が拡大台湾経済マクロ経済統計雇用・労務ベトナムの最新ニュースカントー市書記など任命、一斉に地方人事ベトナム政治政治一般商工相が代案要求、ガス田開発事業の遅延でベトナム資源石油・石炭・ガス電力・ガス・水道24年ゴム輸出額18％増、価格上昇でベトナム製造貿易統計その他製造ゴム・皮革各国・地域のトップ記事シンガポールヴィーナエナジー、滋賀の太陽光発電所稼働PICK UP公益電力・ガス・水道NEW香港大学生狙う詐欺、被害15億円PICK UP社会社会一般教育事件政策・法律・規制台湾「楽観度」38四半期ぶり高水準PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事一覧へ