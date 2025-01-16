【豪ドル為替マーケット分析】＜みずほ銀行・第16回＞豪ドルは2020年来の安値圏に

オーストラリア【豪ドル為替マーケット分析】＜みずほ銀行・第16回＞豪ドルは2020年来の安値圏に経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点ＣＰＩ山東のＣＰＩ、12月は９カ月ぶり下落中国山東経済マクロ経済統計NEW天津市、25年成長率目標は「５％前後」中国天津経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】＜みずほ銀行・第16回＞豪ドルは2020年来の安値圏にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW江蘇の12月ＣＰＩ、0.2％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計北京市、25年成長率目標は「５％前後」中国北京経済マクロ経済統計自動車インフラ政策・法律・規制黒竜江省、25年成長率目標は「５％前後」中国黒竜江経済マクロ経済統計豪ドル為替マーケット分析・２大銀行の視点【豪ドル為替マーケット分析】＜みずほ銀行・第16回＞豪ドルは2020年来の安値圏にオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第12幕＞デュオダンスオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第15回＞トランプ関税発言で豪ドル急落オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第11幕＞踊る米ドル 育つ米ドルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第14回＞トランプ・トレード一巡かオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第10幕＞一波動けば万波生ずオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース産炭ニューホープ、法廷闘争終焉で炭鉱拡張へオーストラリア資源貿易石油・石炭・ガス環境政策・法律・規制NEWテイクオフ：シドニー市内を車で運転…オーストラリア社会社会一般NEWＮＺ雇用信頼感上昇、仕事見つかりやすくニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事香港24年の訪日旅客が過去最高PICK UP観光統計観光NEW台湾航空２社の売上高が通年最高PICK UP運輸決算空運NEW韓国当局が尹氏を内乱容疑で拘束PICK UP政治社会一般事件政治一般軍事選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ