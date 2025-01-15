【AsiaWise' View】第11回 H-1Bビザ問題から読み解く米印関係とテクノロジー覇権

インド【AsiaWise' View】第11回 H-1Bビザ問題から読み解く米印関係とテクノロジー覇権経済国・地域インド業種経済関連タグインド日本ＩＴ一般電子・コンピューター観光マクロ経済政策・法律・規制雇用・労務外交関連トピックス・特集・連載AsiaWise' ViewAsiaWise' View【AsiaWise' View】第11回 H-1Bビザ問題から読み解く米印関係とテクノロジー覇権インド経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター観光雇用・労務政策・法律・規制外交【AsiaWise' View】第10回 今そこにある贈収賄リスクインド経済マクロ経済政策・法律・規制【AsiaWise' View】第９回 トランプ後のインド～Good or Bad？インド経済マクロ経済貿易統計社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙外交【AsiaWise' View】第８回 他人事ではないサムスン工場のストライキインド経済マクロ経済政策・法律・規制【AsiaWise' View】第７回 市場シェアと特許インド経済マクロ経済自動車政策・法律・規制【AsiaWise' View】第６回 2024予算案のポイント解説インド経済マクロ経済設備投資財政インドの最新ニューステロリスト27人殺害、パキスタン軍パキスタン社会社会一般24年二輪販売、前年比14.5％増の1954万台インド経済マクロ経済貿易統計二輪車遠隔地で30分の医薬品配送を ドローン物流網構築へ、スカイエアインド運輸医薬品空運各国・地域のトップ記事シンガポール企業向け研修リスキル、支店を設立日系企業進出PICK UP経済マクロ経済雇用・労務NEWミャンマーＥＶ登録台数６千台超、前年比３倍にPICK UP車両統計自動車電機中国盛り上がる冬スポーツに商機独自PICK UP製造その他製造その他サービス建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ