インド【AsiaWise' View】第９回 トランプ後のインド～Good or Bad？経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド日本マクロ経済統計貿易政策・法律・規制雇用・労務政治一般外交選挙社会一般関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後AsiaWise' Viewトランプ2.0とアジアの今後トランプ氏再任、インフレ再燃「確率高くない」台湾経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW苗氏「供給網の複雑性考慮必要」、トランプ2.0台湾経済ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW米韓関係「新たな高み」、韓国の趙外相韓国政治政治一般NEWベトナム企業、トランプ政権次第で成長鈍化ベトナム経済マクロ経済貿易金融一般NEW中華圏からの投資増加が鮮明 生産移管、トランプ就任で加速へベトナム経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造ゴム・皮革設備投資政策・法律・規制外交車部品NEW10月輸出、前年比1.6％増 電気電子が堅調、米政策に注目マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW自動車統計上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％減中国上海経済マクロ経済統計NEW四川の１～10月経済統計、鉱工業は6.7％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW青島中徳生態園の商業施設、25年下期に完成中国山東経済マクロ経済統計設備投資建設・プラント小売り外食・飲食NEW電池業況が来年改善か 需要拡大で、供給過多緩和へ中国製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW騰勢汽車、スポーティーセダン「Ｚ９」発売中国深セン車両統計自動車NEW【AsiaWise' View】第９回 トランプ後のインド～Good or Bad？インド経済マクロ経済貿易統計社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙外交NEW貿易統計四川の１～10月経済統計、鉱工業は6.7％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～10月経済統計、鉱工業は7.7％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW人手不足、2028年に18万人 Ｉ＆Ｔや建設で深刻、高齢化進む香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１～10月の履物輸出、13億米ドルで２割増カンボジア経済貿易統計繊維その他製造NEW10月輸出、前年比1.6％増 電気電子が堅調、米政策に注目マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） ９％増、６カ月連続でプラス維持ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEWAsiaWise' View【AsiaWise' View】第９回 トランプ後のインド～Good or Bad？インド経済マクロ経済貿易統計社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙外交NEW【AsiaWise' View】第８回 他人事ではないサムスン工場のストライキインド経済マクロ経済政策・法律・規制【AsiaWise' View】第７回 市場シェアと特許インド経済マクロ経済自動車政策・法律・規制【AsiaWise' View】第６回 2024予算案のポイント解説インド経済マクロ経済設備投資財政【AsiaWise' View】第５回 ギフトシティーをご存知ですか？インド経済マクロ経済インフラ政策・法律・規制【AsiaWise' View】第４回 総選挙後のモディ政権の法政策を占うインド経済マクロ経済政策・法律・規制インドの最新ニューステイクオフ：「卓上ライトが急にボン…インド社会社会一般NEW10月の卸売物価2.36％上昇、２カ月連続で加速インド経済マクロ経済統計卸売りインドは衣料品の供給拠点に、米コンサルインド繊維繊維NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ