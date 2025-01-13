天津のＣＰＩ、12月は横ばい

中国天津天津のＣＰＩ、12月は横ばい経済NEW国・地域中国天津業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ天津のＣＰＩ、12月は横ばい中国天津経済マクロ経済統計NEW12月ＣＰＩ上昇率は5.22％、２カ月連続鈍化インド経済マクロ経済統計NEW浙江の12月ＣＰＩ、0.1％上昇中国浙江経済マクロ経済統計遼寧の12月ＣＰＩ、11カ月ぶり下落中国遼寧経済マクロ経済統計広東省の12月ＣＰＩ、４カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計北京の12月ＣＰＩ、0.4％下落＝２カ月連続中国北京経済マクロ経済統計中国の最新ニュース新型エネ貯蔵技術を発展、上海が６年計画中国上海公益マクロ経済自動車電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW24年の輸出5.9％増、２年ぶりプラス回復中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械車部品小売りNEW１月の乗用車販売、春節影響で２割減予測中国車両統計自動車各国・地域のトップ記事中国24年新車販売は過去最高PICK UP車両貿易統計自動車NEW香港25年の昇給率見通し2.8％独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW台湾工作機械輸出、24年は15％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ