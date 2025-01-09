12月ＣＰＩは0.1％上昇、伸び鈍化継続

中国12月ＣＰＩは0.1％上昇、伸び鈍化継続PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車食品・飲料その他サービス観光娯楽マクロ経済統計ＣＰＩ12月ＣＰＩは0.1％上昇、伸び鈍化継続中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料その他サービス観光娯楽NEW建設コスト上昇率鈍化、住宅市場活発化に期待オーストラリア建設マクロ経済統計不動産建設・プラント雇用・労務NEW家計支出1.24％上昇、１万８千バーツ超えタイ経済マクロ経済統計ハイフォン市経済、10年連続で２桁成長ベトナム経済マクロ経済統計豪11月ＣＰＩ加速、2.3％上昇 コア鈍化で利下げ期待もオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第12幕＞デュオダンスオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制自動車統計トヨタ新車販売、24年は6.9％減＝３年連続減中国車両統計自動車NEW力帆の24年販売４割増、２年ぶりプラス中国重慶車両統計自動車NEW日産の24年新車販売は12％減、６年連続減少中国車両統計自動車NEWホンダの24年新車販売３割減、４年連続減少中国車両統計自動車NEW江淮汽車の12月販売、３カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車NEW福田汽車の24年販売、61.4万台で目標未達中国北京車両統計自動車NEW中国の最新ニュース５Ｇ工場拡大へ、27年に１万カ所中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信政策・法律・規制NEWＢＹＤ、王朝ブランド初のＭＰＶ「夏」発売中国深セン車両自動車NEW24年の掘削機販売３％増、３年ぶりプラス中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラント各国・地域のトップ記事中国車販売目標達成が３割止まりPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港西九文化区に住宅2000戸建設PICK UP建設不動産建設・プラント観光文化・宗教政策・法律・規制NEW台湾12月輸出額は２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ