政策金利10％で据え置き、インフレ緩和予想

バングラデシュ政策金利10％で据え置き、インフレ緩和予想金融NEW国・地域バングラデシュ業種金融関連タグバングラデシュ金融一般マクロ経済統計ＣＰＩ11月のＣＰＩは0.2％上昇、伸び鈍化続く中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料保健医療医薬品繊維石油・石炭・ガスその他サービス観光NEW政策金利10％で据え置き、インフレ緩和予想バングラデシュ金融マクロ経済統計金融一般NEW太陽光発電の建設が加速 業界団体、新設予測を上方修正中国公益統計電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制11月物価伸び減速、３カ月連続で２％台ベトナム経済マクロ経済ペソ、１カ月半ぶり高値 57ペソ台後半、利下げ観測後退でフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制金利据え置き、11会合連続 利下げ時期、来年半ばに後ろ倒しかインド経済マクロ経済統計金融一般インドの最新ニュース電子部品に85億ドル支援要請、電子産業協会インド電機電子・コンピューター電機政策・法律・規制財政NEWメガラヤ州の雨水貯留事業、ア開銀が融資インド公益農林・水産インフラ電力・ガス・水道財政災害農民デモ行進が治安部隊と衝突、６人負傷インド社会社会一般NEW各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ