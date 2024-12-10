〔セブ通信〕ＰＨリゾーツ、カジノ建設でＥＥＩと提携

フィリピン〔セブ通信〕ＰＨリゾーツ、カジノ建設でＥＥＩと提携観光NEW国・地域フィリピン業種観光関連タグフィリピン不動産建設・プラント観光娯楽関連トピックス・特集・連載セブ通信セブ通信〔セブ通信〕ＰＨリゾーツ、カジノ建設でＥＥＩと提携フィリピン観光不動産建設・プラント観光娯楽NEW〔セブ通信〕やっぱりステーキ、３店目開業フィリピンサービス食品・飲料外食・飲食〔セブ通信〕貯水池整備を計画、洪水対策でフィリピン社会インフラ建設・プラント政策・法律・規制災害〔セブ通信〕アヤラランド、共同出資会社を買収フィリピン建設金融一般証券不動産政策・法律・規制〔セブ通信〕メガワイド、空港株を追加売却へフィリピン運輸インフラ金融一般証券空運〔セブ通信〕ＪＧサミット、高級ホテル開業へフィリピン観光不動産建設・プラント観光娯楽フィリピンの最新ニュースＡＣＥＮ、セブパシ航空の施設再エネ化フィリピン公益電力・ガス・水道空運環境財政ＳＭグループ、中国福建省にモール開業へフィリピン商業建設・プラント小売りNEWフィンマ教育部門、カビテの大学買収フィリピン社会金融一般証券教育NEW各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ