ビサヤ東部の最低賃金、30ペソ引き上げ

フィリピンビサヤ東部の最低賃金、30ペソ引き上げ経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報大手企業で広がる再雇用 定年延長の代替、年功序列が影響韓国経済マクロ経済自動車雇用・労務更新ビサヤ東部の最低賃金、30ペソ引き上げフィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制NEW昨年度の給与上昇職、エンジニアや電気技師オーストラリア経済統計インフラ建設・プラント雇用・労務豪３Ｑ賃金上昇率、3.5％に鈍化 １年ぶり４％割れオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務豪賃金上昇率は急速に鈍化か、凍結の企業もオーストラリア経済社会一般雇用・労務９月の平均経常性賃金、前年同月比3.22％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務フィリピンの最新ニュース銀行の不良債権比率、９月は3.47％に低下フィリピン金融統計金融一般首都圏レッカー移動に新規則、苦情受けフィリピン社会自動車二輪車社会一般政策・法律・規制NEW国際刑事裁に「捜査が遅い」、前大統領フィリピン社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港24年成長率予測、2.5％に修正PICK UP経済マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス観光小売りNEWミャンマー灯祭りに光と影、寄付に行列独自PICK UP経済マクロ経済金融一般社会一般イベント文化・宗教NEW中国電動車の「智能化」競うPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューターイベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ