豪政府、生産性向上に向け９億＄の新基金設立

オーストラリア豪政府、生産性向上に向け９億＄の新基金設立経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア建設・プラントＩＴ一般マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ25年成長率目標は6.5～７％、国会で可決ベトナム経済マクロ経済電力・ガス・水道陸運政治一般政策・法律・規制NEW比訪問者数600万人止まりか 24年予測、台風や空港処理限界でフィリピン観光マクロ経済インフラ設備投資建設・プラント空運観光政策・法律・規制NEWＮＺ来年の経済成長、トランプ再選で下方修正ニュージーランド経済マクロ経済貿易NEW豪政府、生産性向上に向け９億＄の新基金設立オーストラリア経済マクロ経済ＩＴ一般建設・プラント政策・法律・規制NEW24年の成長率2.2％、ＫＤＩが0.3Ｐ下方修正韓国経済マクロ経済貿易統計【タイリスク講座2024～25】第３回 初の制裁金事例から考えるPDPAタイ経済マクロ経済政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュース保守連合、支持率40％乗せ 好ましい首相もダットン氏が肉薄オーストラリア政治統計政治一般選挙〔泡沫夢幻〕自家用航空機利用増で排出拡大、豪は８位オーストラリア社会統計空運社会一般環境NEWシドニーの一戸建て価格、40％の郊外で下落オーストラリア建設不動産NEW各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ