最大５億米ドルを拠出、アジアの脱炭素化へ

シンガポール最大５億米ドルを拠出、アジアの脱炭素化へ金融NEW国・地域シンガポール業種金融関連タグシンガポールアジア金融一般政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素最大５億米ドルを拠出、アジアの脱炭素化へシンガポール金融金融一般環境政策・法律・規制NEW脱炭素化へ新助成制度、経済開発庁が開始シンガポール経済環境政策・法律・規制NEW東洋エンジ、ＰＴＴＧＣと低炭素化で覚書タイ建設化学一般建設・プラントシーメンス、国営電力の水素導入計画を支援マレーシア公益石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境資源商社とジェンゼロ、南米事業で提携シンガポール経済金融一般環境ＰＩＬ、二元燃料コンテナ船５隻を追加発注シンガポール運輸海運環境シンガポールの最新ニュース資源商社とジェンゼロ、南米事業で提携シンガポール経済金融一般環境外国人医師の就労増へ、新たに海外９校認定シンガポール医薬保健医療雇用・労務七十七銀行、海外展開支援の現法設立シンガポール金融金融一般その他サービス各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ